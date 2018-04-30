ختام فعاليات التمرين التعبوي (فجر العواصف /22)‎ المنامة في 30 أبريل/ بنا / اختتمت صباح اليوم، فعاليات التمرين التعبوي (فجر العواصف/22) بسلاح البحرية الملكي البحريني بقوة دفاع البحرين، والذي ينفذه سلاح البحرية الملكي البحريني بمشاركة عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وخفر السواحل بوزارة الداخلية، والحرس الوطني، وذلك بحضور العميد الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني بالوكالة، وسمو النقيب الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

وتساهم هذه النوعية من التمارين في صقل القدرات العسكرية ورفع كفاءة المشاركين عن طريق إثراء الخبرات والمهارات الميدانية والارتقاء بمستوياتهم من خلال تنفيذ التطبيقات التعبوية البحرية وفق البرامج التدريبية المتخصصة، وصولا للأهداف المرسومة في رفع الجاهزية بأحدث التقنيات البحرية المتطورة لزيادة فاعلية العمل العسكري لسلاح البحرية الملكي البحريني.



ويهدف تمرين فجر العواصف إلى رفع مستوى درجة الاستعدادات القتالية والعملياتية والتكتيكية لمواجهة مختلف التهديدات في ميادين القتال، من أجل تهيئة أرضية عسكرية صلبة لحماية الحدود البحرية ومكافحة عمليات الإرهاب والتسلل والتخريب.



وقد نفذ المشاركون في التمرين عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة أثبتوا من خلالها كفاءة عالية تميزت بالحرفية في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم، بكل جدارة وإتقان.







ل.ب/خ.س



بنا 1106 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/30 - 22 : 02 PM