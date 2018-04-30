القائد العام يستقبل قائد مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك -1‎ المنامة في 30 أبريل/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبة بالقيادة العامة صباح اليوم، العميد الركن خالد سلمان المعاودة قائد مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك -1.



وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين ، مشيداً معاليه بالنجاح الذي حققته مجموعة القتال المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك – 1 وما أثبتوه من كفاءة عالية تجلت خلال تنفيذ متطلبات مختلف مراحل التمرين بجدارة، وتحقيق الأهداف الموكلة لهم.



ل.ب/خ.س



بنا 1104 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/30 - 11 : 02 PM