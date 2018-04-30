وزير الديوان الملكي يبعث برقية تهنئة لسمو الشيخ ناصر بن حمد المنامة في 30 أبريل/ بنا / بعث معالي الشيخ خالد بن احمد ال خليفة وزير الديوان الملكي برقية تهنئة الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك بمناسبة تحقيق سموه المركز الأول ولقب السباق تحت 49 سنة ضمن منافسات سباق شمال الولايات المتحدة الامريكية للرجل الحديدي ،

وفيما يلي نص البرقية :-



سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة – رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

نهنئ سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وانفسنا بهذا الفوز الكبير الذي عودتمونا عليه ،

لقد سرنا وبكل فخر أنجاز سموكم بتحقيق الفوز الكبير لمملكة البحرين في سباق شمال الولايات المتحدة الأمريكية للرجل الحديدي، حيث حققتم سموكم المركز الأول وفزتم بلقب السباق تحت 49 سنة، وكنتم كشأنكم دائماً تتمتعون بسمات البطل الفذ وتحققون الانتصار تلو الانتصار، والإنجاز تلو الإنجاز وترفعون علم الوطن العزيز، مملكة البحرين عالياً في هذه المحافل العالمية المرموقة.



أنكم فخر الشباب العربي عامة وشباب مملكة البحرين خاصة ونموذج رياضي يحقق الفوز بعد الفوز. أبارك لكم هذا الإنجاز الكبير، وأنتم موضع اعتزاز شباب مملكتنا الغالية.

حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم، ودمتم سالمين.



خالد بن أحمد آل خليفة

وزير الديوان الملكي









ع.ر/خ.س



بنا 1103 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/04/30 - 09 : 02 PM