غارات تستهدف مواقع للميليشيات الحوثية الإنقلابية في الحديدة الحديدة في 30 أبريل/ بنا / قصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية في تصريح لموقع " سبتمبر نت " التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في منطقة الجبانة، التابعة لمديرية الحالي.





وأفاد الموقع أن انفجارات عنيفة هزت أرجاء المديرية جراء الغارات أعقبها تصاعد كثيف للأدخنة وألسنة اللهب من المواقع المستهدفة.





خ.س



بنا 1102 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/30 - 05 : 02 PM