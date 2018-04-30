هيئة جودة التعليم والتدريب تعقد ورشًا تدريبية لمؤسسات التعليم العالي المنامة في 30 أبريل/ بنا / عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب، ورش عمل تدريبية لمؤسسات التعليم العالي امس ، لتعريفها بالإطار الجديد من المراجعة المؤسسية، ومناقشة المعايير ومؤشرات الأداء الخاصة بالدورة الثانية من المراجعة، بمشاركة 29 ممثلًا عن ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ، وهي: جامعة العلوم التطبيقية، وكلية البحرين الجامعية، وجامعة أما الدولية - البحرين، باعتبارها مؤسسات تعليم عالٍ خاصة ستُجْرَى لها المراجعة بدءًا من العام الأكاديمي 2018-2019.



وتعتبر الورشة الثانية التي تعقد لتهيئة مؤسسات التعليم العالي من حيث متطلبات المراجعات المؤسسية، وفهم واستيعاب المعايير والمؤشرات الخاصة بها، وتدريبها على كتابة تقرير التقييم الذاتي، وطريقة تسليم الأدلة الإضافية والمساندة الداعمة له.



وعلى هامش الورشة، أكدت الرئيس التنفيذي الدكتورة جواهر شاهين المضحكي "أنَّ التطوير المستمر لآليات وتطبيقات ضمان الجودة تمثل جزءًا أساسيًّا من أهداف الهيئة في مواكبة التطورات المستمرة في هذا المجال، فمن المهم تزويد المؤسسات التعليمية والتدريبية بآخر التطورات في ضمان الجودة، وتدريبها على كيفية كتابة تقرير التقييم الذاتي الذي يسبق مرحلة المراجعات؛ لتحقيق أهداف تطوير وتحسين جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل".



فيما أشارت مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي الدكتورة وفاء المنصوري إلى أهم المعايير والمؤشرات الخاصة بالمراجعات المؤسسية، وتوفير فرص التطبيق العملي المتعلقة بتقييم مؤسسة التعليم العالي بناءً على مؤشرات ومعايير محددة، والأحكام المتعلقة بكل معيار، ومؤشراته، وطريقة الوصول إليه.



كما تطرقت الدكتورة المنصوري إلى أبرز الخصائص الأساسية للمراجعات المؤسسية ومنها: نظام مراجعة الأقران والذي نسعى من خلاله إلى تبادل الخبرات المحلية في مجال التعليم العالي والاعتماد على أعضاء لجان محليين ذوي كفاءة وخبرة، ولهم تجارب في مجال المراجعات الخارجية.



هذا، وقد اشتملت الورشة التدريبية على الأدوار الرئيسة لأعضاء فرق المراجعة المختلفة المشاركة في المراجعة المؤسسية، وطريقة كتابة تقرير التقييم الذاتي من قبل المؤسسة التي تخضع للمراجعة، وتوفير إرشادات متعلقة بالطريقة السليمة لتخزين وتسليم المعلومات، وتقديم الأدلة المساندة والإضافية لتقرير التقييم الذاتي.



ن.ف/خ.س



بنا 1044 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/30 - 49 : 01 PM