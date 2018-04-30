سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ جلالة الملك بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر ببطولة شمال أمريكا للرجل الحديدي‎ المنامة في 30 أبريل/ بنا / رفع الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ، بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك لشؤون الشباب والأعمال الخيرية ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ، بالمركز الأول في بطولة شمال الولايات المتحدة الأمريكية للرجل الحديدي "آيرون مان" بفئة XC تحت 49 سنة، والتي أسدل الستار على منافساتها السبت بولاية تكساس، بعد أن نجح سموه بإكمال السباق بزمن وقدره 9 ساعات و6 دقائق.



وأكد سمو رئيس الحرس الوطني أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خير ممثل وقدوة للرياضيين البحرينيين، خاصة مع سجل انجازات سموه الدولية والحافلة بالميداليات والألقاب.



وأضاف سموه أن عام الذهب الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد، يتكلل بهذا الإنجاز العالمي الذي يأتي بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ، وما تحظى به الرياضة من اهتمام واسع على أرض مملكة البحرين.



وأشار سمو رئيس الحرس الوطني أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أسهم بشكل واضح في وضع المملكة على خارطة الرياضات العالمية، وعزز من الحضور القوي للبحرين في سباقات الرجل الحديدي التي احتلت من خلالها مكانة متقدمة، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لسموه خلال المشاركات والبطولات القادمة.



ل.ب/خ.س



بنا 1039 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/30 - 45 : 01 PM