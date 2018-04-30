في لقائها مع لجنة "تنمية المدن والقرى" بالشمالية..المناعي: الوزارة بدأت العمل في 52 منزلا لهذا العام المنامة في 30 أبريل/ بنا / أكدت مدير إدارة التنمية الحضرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني راوية خليفة المناعي بأن الوزارة تعمل على ترميم 52 منزلا في الشمالية في الوقت الحالي موضحة أنه تم الانتهاء من منزلين، و8 منازل قيد التنفيذ، وهناك 32 منزلا سيبدأ العمل بها في الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق مع أصحاب الطلبات لتحديد موعد البدء.



جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بين مدير إدارة التنمية الحضرية ولجنة تنمية المدن والقرى "الترميم" بالمجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بحضور عضو المجلس البلدي حسين الخياط وعضو المجلس البلدي طه جنيد وأمين سر المجلس زهير إبراهيم وعدد من المهندسين في المجلس البلدي والوزارة للتباحث في عدد من الجوانب المرتبطة بمشاريع التنمية الحضرية.



وقدمت المناعي تقريراً بشأن مستجدات مشاريع التنمية الحضرية في الشمالية، منوهة بأن التأخير الذي حصل في مشروع الترميم كان خارجا عن نطاق الإدارة إذ كان بسبب تغير في الإجراءات الإدارية والمالية في الوزارة ككل.



واكدت المناعي حرص وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على إعطاء المشروع الأولوية والأهمية القصوى، وتنفيذ الطلبات المرفوعة للوزارة من قبل المجالس البلدية، للحيلولة دون وقوع أي ضرر أو عواقب وخيمة للمنازل أثناء هطول الأمطار.



كما أكدت أن وكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح يتابع باستمرار هذا المشروع ويشدد على أهمية العمل وفق مبدأ التعاون مع المجالس البلدية وأن الوزارة تحاول جاهدة معالجة العثرات التي يصادفها المشروع.



وأضافت المناعي" أن وكيل الوزارة لشؤون البلديات قد وجه الإدارة في الوزارة للقيام بجولات ميدانية ودورية لمواقع العمل للتأكد من سير العمل وفق الخطة الزمنية ووفق معايير الجودة المعمول بها. "



وأوضحت أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف المشروع التي تتلخص في تقديم خدمات أعمال هدم وإعادة بناء العقار بمواصفات إنشائية حديثة تضمن للمنتفع المنزل الصحي الملائم للعيش بحياة كريمة مع توفير بدل الإيجار للمواطن طيلة فترة تنفيذ أعمال هدم وإعادة بناء المنزل.



وأشارت إلى "أن الوزارة باشرت بتنفيذ خطة المجالس البلدية المرفوعة لطلبات تركيب عوازل الأمطار للعام 2017-2018 فور رفعها للوزارة عبر النظام الإلكتروني الخاص بالخدمة، إذ تم تكثيف الجهود لإنجاز جميع الطلبات المطابقة لشروط ومعايير قبول الخدمة قبل الموعد المحدد وفقاً للخطة الزمنية للتنفيذ".



وأضافت " أن العمل في مشروع العوازل يعتبر متقدما جداً، إذ يتم انهاء الطلبات بشكل سريع ومتقن، حيث تم استلام 88 طلبا لعوازل الأمطار ضمن خطة بلدية المنطقة الشمالية لعام 2018، و تم تنفيذ 70 طلبا لعوازل أمطار لبلدية المنطق الشمالية، وجاري تنفيذ 17 طلبا ، كما تم رفض طلب لعدم استيفاءه لمعايير طلبات عوازل الامطار". مضيفة أن الإدارة تقوم بعمل تقرير شهري عن سير العمل ستقوم بإرساله للمجالس البلدية.



وقالت المناعي إن الاجتماع ناقش " تفعيل وتطوير سبل الشراكة والتواصل في مشروع تنمية المدن، والتحديث المستمر للنظام الإلكتروني للمشروع ليشمل جميع مراحل التي يمر بها الطلب لغاية الوصول لمرحلة الانهاء ، كما ناقش الاجتماع مقترحات لتطوير آلية الشكاوى لضمان خدمة المواطنين ضمن فترة محددة وضمان الجودة، والاسراع في اجراءات تنفيذ الحالات المرفوعة بصورة عاجلة مثل حالات الحريق".



وأشاد الأعضاء البلديون بمجالات التعاون مع الوزارة وحرص الوزارة على إنجاز مشروعات الترميم على أكمل وجه، موجهين جزيل الشكر إلى الوزير عصام خلف ووكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح على الجهود البارزة في تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، والتعاون والدعم الدائمين من قبل الوزارة لتنفيذ كافة الاحتياجات لتحقيق المزيد من الارتقاء في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.



ن.ف/خ.س



بنا 1033 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/30 - 44 : 01 PM