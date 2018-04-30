اللجنة البحرينية الجزائرية المشتركة تعقد اجتماعها التحضيري لدورتها الثانية الجزائر في 30 أبريل/ بنا / عقد الاجتماع التحضيري لاجتماع الدورة الثانية للجنة البحرينية الجزائرية المشتركة على مستوى الخبراء، يومي ٢٩ و ٣٠ إبريل، في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث شارك سعادة السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون عن الجانب البحريني، وسعادة السفير محمد يرقي المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن الجانب الجزائري.



وقد تم خلال الاجتماع، بحث العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يلبي الطموحات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



كما استعرض الجانبان عددًا من مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتطوير الإطار القانوني للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين أبرزها التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، والتعاون في المجالات الجمركية، والبورصة، والسياحة، والتنمية الاجتماعية، والأسرة، والعمل، والشباب والرياضة، وذلك تمهيدًا للتوقيع عليها أثناء انعقاد الدورة الثانية للجنة البحرينية الجزائرية العليا المشتركة والمزمع عقدها في وقت لاحق من هذا العام.



ومن جانب آخر، اجتمع سعادة السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون مع سعادة السيد رشيد بلدهان الأمين العام بالنيابة لوزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش الاجتماع التحضيري لاجتماع الدورة الثانية للجنة البحرينية الجزائرية المشتركة على مستوى الخبراء.



وأكد سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون خلال الاجتماع على عمق العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والتي تشهد على الدوام تطورًا ونموًا على كافة الأصعدة، مستعرضًا سبل تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.



كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي الختام تم التوقيع على محضر الاجتماع.



ن.ف/خ.س



بنا 1028 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/30 - 32 : 01 PM