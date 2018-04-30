رئيس أمناء "الملك حمد للتعايش" يستقبل مساعد وزير الخارجية المنامة في 30 أبريل/ بنا / استقبل سعادة د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي سعادة الأستاذ عبدالله بن فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية، حيث جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والمشاريع والأفكار المستقبلية المشتركة.



وأستعرض د. خالد بن خليفة دور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في نشر رسالة التسامح والتعايش والسلام على المستوى العالمي، حيث أشار سعادته إلى أن التعاون بين الطرفين سيكون على المستوى الخارجي في تنظيم الأنشطة والفعاليات، خاصة وأن وزارة الخارجية تمتلك آليات التواصل الخارجي مع أعرق المؤسسات في مجال التسامح والتعايش السلمي.



من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية على أهمية التعاون بين المركز والمؤسسات الحكومية في المجالات المختلفة التي تساهم في دعم وانجاح مشروع جلالة الملك المفدى، وبالأخص وزارة الخارجية التي بدورها تقوم بمهام التمثيل الدولي والمعنية بالاتصال الخارجية والتي ستسهم في تسهيل التواصل مع المنظمات والمراكز الدولية المختصة بالتسامح الديني والتعايش السلمي، وامداد المركز بالتقارير والدراسات والمعلومات المهمة.



وقام مساعد وزير الخارجية والوفد المرافق بجولة تفقدية اطلع فيها على مقر مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بالإضافة إلى جولة تفقدية بمركز عيسى الثقافي.





ن.ف/خ.س



بنا 0856 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/04/30 - 59 : 11 AM