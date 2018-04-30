وزارة الخارجية تدين التفجير الارهابي المزدوج في كابول بجمهورية أفغانستان الاسلامية‎ المنامة في 30 أبريل/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع بالقرب من مقر أجهزة الاستخبارات في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف وتأييدها لما تبذله من جهود متواصلة لإرساء الأمن والاستقرار.



وإذ تعرب وزارة الخارجية عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الآثم الذي يتنافى مع كافة المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية، فإنها تشدد على موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب، والذي يؤكد على ضرورة تعزيز وتوثيق التنسيق الدولي على كافة المستويات بما يضمن القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.



ع.ر/خ.س



بنا 0855 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/30 - 59 : 11 AM