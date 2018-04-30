تنظيم داعش الارهابي يتبنى تفجيري كابول والحصيلة في ارتفاع كابول في 30 أبريل/ بنا / أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن تفجيري العاصمة الأفغانية كابول اليوم ، اللذين أسفرا عن مقتل 21 مدنيا بينهم مصور بوكالة الأنباء الفرنسية وثلاثة صحافيين افغان ، واصابة نحو 40 اخرين.



ووقع التفجيران بعد أسبوع من وقوع تفجير على مركز لتسجيل الناخبين في غرب المدينة أسفر عن مقتل 60 شخصا في أعقاب تحذيرات من مسؤولي الأمن من خطر تزايد الهجمات قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر.



وقال مسؤول في شرطة كابول ان التفجيرات وقعت في منطقة شاش داراك في منطقة الشرطة التاسعة بالقرب من مكتب مديرية الأمن الوطني. موضحا انه تم تنفيذ اول هجوم انتحاري من قبل سائق دراجة نارية في حين وقع الانفجار الثاني بعد حوالي 20 دقيقة بمكان الانفجار الأول عقب وصول أفراد الطوارئ والصحفيين الى المنطقة.



واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الافغانية انه تم نقل المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج موضحا ان عددا من المصابين في حالة حرجة.







خ.س



بنا 0830 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/04/30 - 34 : 11 AM