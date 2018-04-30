مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 7 مشروعات إنسانية لدعم الشعب السوري ومهجري الروهينغيا الرياض في 30 أبريل/ بنا / وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية اليوم سبعة عقود منها خمسة لتنفيذ مشروعات إنسانية وإغاثية مختلفة للشعب السوري في عدة مدن سورية واللاجئين منهم في تركيا، وعقدين لتنفيذ مشروعين لصالح النازحين الروهينغيا في ميانمار واللاجئين منهم في جمهورية بنغلاديش.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المشروعات تستهدف توفير المستلزمات الدراسية للطلاب والمدارس السورية، وكفالة الأيتام والتعافي المبكر، ودعم سبل العيش والتدريب على كسب المهارات للاجئين في تركيا والداخل السوري، وتنفيذ مشروع إفطار صائم في شهر رمضان المبارك للاجئين السوريين ولمهجري الروهينغيا في ميانمار وبنغلاديش.



وأفاد أن المشروعات تعكس ما تقوم به المملكة حكومة وشعبًا من دور في تخفيف معاناة الإنسان في أرجاء المعمورة كافة تأكيدًا لرسالتها السامية والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.





و.ش/خ.س



بنا 0820 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/30 - 33 : 11 AM