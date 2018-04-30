كوريا الجنوبية تزيل مكبرات الصوت للحرب النفسية في الحدود مع بيونغ يانغ سيئول في 30 أبريل/ بنا / قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن الجيش سيقوم بإزالة مكبرات الصوت المستخدمة في الحرب النفسية ضد كوريا الشمالية على امتداد الخط العسكري الفاصل ابتداء من يوم غد الثلاثاء وذلك كإجراءات لاحق لبيان "بانمونجوم" الموقع بين رئيسي الكوريتين في لقاء القمة التاريخي الأخير.



ونقلت وكالة الانباء "يونهاب" عن الوزارة أن الإجراءات هذه تأتي كجزء من مساعي الالتزام ببيان "بانمونجوم" الذي ينص على وقف جميع أعمال الاعتداء بالقرب من الخط العسكري الفاصل بين الكوريتين وإزالة المرافق المستخدمة لذلك مثل بث الدعاية المناوئة عبر مكبرات الصوت أو إرسال منشورات وذلك ابتداء من الأول من مايو.



وقالت الوزارة "يسعى الجيش لاتخاذ الإجراءات اللاحقة لتنفيذ اتفاقية "بانمونجوم" مع الاحتفاظ بجاهزية عسكرية قوية .



يشار إلى أن رئيسي الكوريتين اتفقا في بيان مشترك وقعا عليه عقب لقاء القمة بينهما، واتفقا فيه على وقف جميع أشكال الاعتداء مثل بث الدعاية المعادية باستخدام مكبرات الصوت وإرسال منشورات، لتحويل المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين إلى منطقة للسلام.



و.ش/خ.س



بنا 0749 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/30 - 54 : 10 AM