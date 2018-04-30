المجلس الوطني الفلسطيني يعقد دورته 23 لبحث مواجهة تحديات المرحلة المقبلة رام الله في 30 أبريل/ بنا / ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الاثنين في دورته الثالثة والعشرين في رام الله وسط حضور وفود عربية، ودولية، وممثلين عن فصائل فلسطينية، من مختلف الساحات التي يتواجد فيها أبناء الشعب الفلسطيني، وفق ما اوردت وكالة الانباء الفلسطينية.



وتتواصل جلسات المجلس على مدار 4 ايام، تحت عنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية"، وسيلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس كلمة هامة، كما تتصدر جدول الأعمال مناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، كما سيتم انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة، والمجلس المركزي.



وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل التحديات التي تواجه مصير القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني الفلسطيني.



وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون "إن اجتماعات ستعقدها اللجنة القانونية لبحث التعديلات الممكن إجراؤها على النظام الأساسي للمنظمة، خصوصا إضافة بند ينص على أن يكون للمجلس المركزي نفس صلاحيات المجلس الوطني في حال الضرورة".







و.ش/خ.س



بنا 0746 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/04/30 - 53 : 10 AM