بمناسبة يوم العمّال العالمّي..الدكتور جواهري يهنئ عمال البحرين ويشيد بإنجازاتهم وتحمّلهم للمسؤوليات الجسّام المنامة في 30 أبريل / بنا / بمناسبة يوم العمال العالمي الأول من مايو قدم الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات خالص التهنئة لعمال البحرين بهذا اليوم الذي يحتفل فيه العاملون حول العالم بإنجازاتهم، وإبداعاتهم وابتكاراتهم، منوهاً بانها مناسبّة للافتخار بما حققه العمّال لنهضة أوطانهم، وتأمين مستقبل أجيالهم القادمة.



وشدد الدكتور جواهري على أهميّة العمل لتنميّة المجتمعات وازدهار الأوطان، مؤكداً انه العنصر الرئيسي من عناصر الإنتاج، وكلما تطوّر الإنتاج، تضاعف معه ازدهار الدول وتقدّم الأوطان، وما اختيار المجتمع الدولّي يوم الأول من مايو في كل عام، يوما للعمّال حول العالم، إلا تقديراً من هذا المجتمع لجهود العاملين في مختلف قطاعات الإنتاج الذين تقع على عواتقهم مهام تنميّة أوطانهم والنهوض بها باعتبارهم المحرك الأساسي لعمليات التنمية المستدامة.



كما أعرب جواهري عن فخر مملكة البحرين بوجود قيادة واعية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ، أدركت أهميّة العمّل، ووفرت لجميع العاملين كل ما يمكن من ظروف محفزّة للإنتاج والإبداع والابتكار، وجعلت من يوم احتفالهم، إجازة رسميّة للقطاعات الحكومية والأهليّة وذلك تقديراً للعمّال واعترافاً بجهودهم التي يبذلونها مع إشراقة كل صباح، للمساهمة في نماء البحرين وتطورها، مقدماً شكره واعتزازه لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقّر، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ، حفظهم الله ورعاهم على اهتمامهم ومتابعتهم الحثيثة للعمّال وقضاياهم ومتطلباتهم.



كما أضاف الدكتور جواهري قائلا :"بأنه لابد من رفع الشكر والتهنئة والتقدير لكافّة نقابات عمّال البحرين في الشركات والمصانع والمؤسسات، الذين يعملون بكل جدّ لتعزيز العلاقة المشتركة التي تربط بين العمال وأرباب العمل، وليكونوا حلقة وصل مثاليّة للمحافظّة على وجود ومكتسبات أماكن العمل من جهة، وتكريس حقوق العمّال من جهة أخرى، سعياً لتحقيق مصالح العمل العليا".



كما وجه شكره لعمال البحرين الذين اكتسبوا الاحترام المحلي والدولي، لوضعهم نصب أعينهم دائماً مصلحة الوطن والعمل معاً للحفاظ على مكتسباته ومكانته، مضيفا :"فهم ثروة البحرين الحقيقيّة، ومعهم صنعت المؤسسات والمصانع والشركات إنجازاتها، وبالتزامهم جميعاً تحافظ هذه الكيانات على مكتسباتها، من أجل مستقبل زاهر وواعد ومشرق لمملكتنا الغالية بإذن الله تعالى".





ع.ر/خ.س



بنا 0744 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/30 - 53 : 10 AM