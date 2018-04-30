21 قتيلا على الأقل في حصيلة جديدة لانفجاري كابول كابول في 30 أبريل / بنا / ارتفعت حصيلة العمليتين الانتحاريتين في العاصمة الافغانية كابول الى 21 قتيلا على الأقل بينهم مصور وكالة فرانس برس وثلاثة صحافيين يعملون جميعهم لشبكات تلفزيونية أفغانية.



ووفقا لحصيلة مؤقتة أعلنتها وزارة الصحة الأفغانية ، فقد أدى الاعتداءان اللذان وقعا بفارق نصف ساعة إلى سقوط ما لا يقل عن 21 قتيلا و27 جريحا، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداءين حتى الآن.



وأحصت صحافية في فرانس برس من جانبها 14 جثة في مشرحة مستشفى وزير أكبر خان، غير أن عددا من الضحايا الآخرين نقلوا إلى مستشفى المنظمة غير الحكومية الإيطالية "إيمرجنسي".



وقال مصدر أمني أن الانتحاري الذي استهدف الصحافيين في الاعتداء الثاني اختلط على الأرجح بهم "حاملا كاميرا".



وقال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي أن "الانتحاري فجر نفسه بين الصحافيين وأوقع ضحايا".



وهرع الصحافيون إلى الموقع بعد وقوع الاعتداء الأول ، على مقربة من مقر الاستخبارات الأفغانية حيث فجر انتحاري على دراجة نارية نفسه أمام صف للغة الإنكليزية في قطاع شاش داراك.



وتعرض مقر أجهزة الاستخبارات لعملية انتحارية في مارس الماضي حين اجتاز انتحاري راجل حاجز الشرطة وفجر نفسه عند مدخل المكاتب.



وباتت كابول بحسب الأمم المتحدة أخطر مكان على المدنيين في أفغانستان، مع تزايد الاعتداءات التي تستهدفها وغالبا ما تكون عمليات انتحارية تتبناها حركة طالبان أو تنظيم داعش الارهابي.





خ.س



بنا 0715 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/30 - 22 : 10 AM