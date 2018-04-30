المرصد : مصرع 26 اغلبهم ايرانيون في القصف الصاروخي في حماة وحلب حماة في 30 أبريل/ بنا / لقي 26 من الميليشيا الموالية للنظام السوري معظمهم إيرانيون في القصف الصاروخي الذي استهدف مساء امس مواقع عسكرية في محافظتي حماة وحلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم.



وقال المرصد إن القصف الصاروخي أدى إلى مصرع 26 بينهم أربعة سوريين والغالبية الساحقة من الإيرانيين، مضيفا ان هناك أيضا عناصر من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات أجنبية.



وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال بوكالة فرانس برس أن القصف استهدف "اللواء 47 في حماة" مشيرا إلى أن الموقع المستهدف تحديدا كان مستودع صواريخ أرض أرض.



وأضاف أن "طبيعة الأهداف ترجح أنها كانت ضربة إسرائيلية".





خ.س



بنا 0638 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/30 - 40 : 09 AM