الملتقى 18 لأبحاث الحج والعمرة يبحث التطوير المستمر لمستوى منظومة الخدمات لقاصدي المشاعر المقدسة مكة المكرمة في 30 أبريل/ بنا / تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، يفتتح أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا سمو الأمير خالد الفيصل، غدا الملتقى العلمي الثامن عشر لأبحاث الحج والعمرة، كما ذكرت وكالة الانباء السعودية.



ويهدف الملتقى إلى استقطاب الباحثين والمتخصصين في الجامعات والمعاهد البحثية السعودية والمهتمين بدراسات وأبحاث الحج والعمرة والزيارة إلى جانب المشاركين في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة الموضوعات والأبحاث والمستجدات العلمية المتعلقة بخدمات الحج والعمرة وعرض خلاصة ما لديهم من أساليب علمية ومقترحات عملية تتماشى ورؤية المملكة السعودية 2030م، من أجل التطوير المستمر والارتقاء بمستوى منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من حجاج ومعتمرين وزوار المسجد النبوي على مدار العام لأداء نسكهم وعباداتهم بيسر وأمان وطمأنينة.



وقد اقرت اللجنة العلمية للملتقى 57 بحثا وورقة عمل علمية منها 11 ورقة عمل من جهات حكومية وأهلية وأكاديمية كمبادرات وتجارب في الحج والعمرة والزيارة من أصل 140 مشاركة تلقتها اللجنة من باحثين ومهتمين يمثلون أكثر من 20 جهة أكاديمية وحكومية وأهلية من داخل المملكة، سيتم عرضها من خلال ست جلسات علمية.

وتسخر المملكة العربية السعودية كل طاقاتها وإمكانياتها البشرية والتقنية لتقديم صورة نموذجية وعملا متميزا يعكس الجهود والأعمال المباركة التي تقدمها للحجاج والمعتمرين والزوار وقاصدي الديار المقدسة.



خ.س



بنا 0631 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/30 - 39 : 09 AM