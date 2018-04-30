مئات اللاجئين في مخيم اليرموك الفلسطيني تحت الحصار الخانق دمشق في 30 أبريل/ بنا / تضيق قوات نظام الاسد الخناق على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق حيث يواجه مئات المدنيين مستقبلا غامضا.



وقالت وسائل اعلام إن قوات النظام استعادت حي القدم المجاور لمخيم اليرموك الذي كان في وقت من الأوقات أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا ، وقد حولت أجزاء كثيرة من المخيم الذي كان في يوم مكتظا بالسكان إلى أنقاض.

وأفادت مصادر من المعارضة بأن القوات الحكومية تخوض حاليا معارك ضارية على مشارف مخيم اليرموك.



ودعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأطراف المتحاربة إلى تجنب المدنيين، حيث يكتنف الغموض مصير مئات الفلسطينيين الذين لا يزالون في المخيم، ومعظمهم مرضى ومسنون وأطفال.



وحملة اليرموك جزء من هجوم أوسع تدعمه روسيا لاستعادة آخر جيب في أيدي المعارضة حول العاصمة بعد انتزاع السيطرة على الغوطة الشرقية هذا الشهر.



وتحاصر القوات الحكومية المخيم منذ سيطرت عليه المعارضة في 2012 وكان يسكنه نحو 160 ألف فلسطيني قبل بداية الصراع السوري في 2011 ولاجئون من حرب عام 1948.

وأشار مصدر في المعارضة مؤكدا تسريبات أنه جرى التوصل إلى اتفاق الليلة الماضية برعاية روسية لإجلاء مقاتلي الجيش السوري الحر المتمركزين في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى مناطق المعارضة في شمال سوريا.



خ.س



بنا 0556 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/30 - 04 : 09 AM