وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الشمالية بكين في 30 أبريل/ بنا / يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي كوريا الشمالية هذا الأسبوع وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الإثنين.



وقالت الوزارة في بيان إنّ وانغ سيزور كوريا الشمالية الأربعاء والخميس بدعوة من نظيره الكوري الشمالي، وهذه المرة الأولى التي يزور فيها وزير خارجية صيني كوريا الشمالية منذ العام 2007 ، كما ان الزيارة تأتي بعد القمة التاريخية بين الكوريتين.



الصين التي رحبت بالقمة بين الزعيمين كانت دعت إلى حل سلمي للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية.



وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون قام بزيارة الى بكين اواخر مارس هي الاولى له الى الخارج منذ تسلمه السلطة.









خ.س



بنا 0544 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/30 - 48 : 08 AM