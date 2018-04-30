مقتل 4 مدنيين جراء انفجاريين بالعاصمة الأفغانية كابول في 30 أبريل/ بنا / قتل اربعة اشخاص على الاقل وأصيب أخرون جميعهم مدنيون في حصيلة اولية رسمية لانفجارين متتاليين بالعاصمة الافغانية كابول صباح اليوم.



ووقعت العمليتان الانتحاريتان المتتاليتان في موقع قريب من مقر الاستخبارات الأفغانية في كابول، واستهدفت الثانية صحافيين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانش أن الاعتداء الأول نفذه انتحاري على دراجة نارية قبيل الساعة الثامنة صباحا قرب مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية.



وقال إن انتحاريا على دراجة نارية فجر نفسه أمام صف للغة الإنكليزية في قطاع شاش داراك.



وقال شهود إنه سُمع دوي انفجار ثان، بعد فترة وجيزة من وقوع الانفجار الاول.



واستهدف الاعتداء الثاني، صحافيين هرعوا إلى المكان، بحسب ما أعلن المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي لوكالة فرانس برس.



وتعرض مقر أجهزة الاستخبارات لعملية انتحارية في مارس الماضي حين اجتاز انتحاري راجل حاجز الشرطة وفجر نفسه عند مدخل المكاتب مما ادى الى سقوط 60 قتيلا وعشرات الجرحى.





خ.س



بنا 0537 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/30 - 01 : 09 AM