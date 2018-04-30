الكوريتان توحدان التوقيت المحلي بدءا من السبت المقبل بيونغ يانغ في 30 أبريل/ بنا / قررت كوريا الشمالية توحيد توقيتها المحلي مع جارتها الجنوبية وذلك بتقديم الساعة 30 دقيقة ليتطابق مع التوقيت المحلي الذي تعتمده سيؤول.

وأكدت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية للأنباء اليوم الاثنين، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن خلال قمة "بانمونجوم" عن هذه البادرة، واعدا بإعادة التوقيت نفسه مع سيئول.



وعبّر كيم عن تصميمه على توحيد الساعتين المحليتَين في قرار يشكل الخطوة العملية الأولى للمصالحة والوحدة الوطنية.



وذكرت الوكالة ان البرلمان الكوري الشمالي أصدر الاثنين قرارا بإعادة كوريا الشمالية التوقيت المحلي نفسه مع الجنوب وذلك ابتداء من السبت المقبل.



ومنذ 2015 لا تتشارك الكوريتان ذات التوقيت، ذلك أن الشمال كان أعلن بشكل مفاجئ وقتذاك أن كل الساعات في البلاد سيتم إرجاع عقاربها إلى ثلاثين دقيقة.



وأوضحت كوريا الشمالية في ذلك الحين أن قرارها جاء ليضع حدا للتوقيت الذي كان المستعمر الياباني قد فرضه منذ أكثر من قرن ومن أجل الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتحرير كوريا من سلطة طوكيو.







و.ش



بنا 0514 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/30 - 18 : 08 AM