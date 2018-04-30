وفد من مجلس الأمن يزور ميانمار اليوم لمتابعة أوضاع أقلية الروهنغيا المسلمة نيويورك في 30 أبريل/ بنا / يقوم وفد من مجلس الأمن الدولي بزيارة إلى ميانمار اليوم الاثنين، للوقوف على الاحداث والمعاناة التي تعانيها أقلية الروهنغيا المسلمة بعد عمليات "التطهير العرقي" بحقهم.



وسيلتقي الوفد الذي يضم دبلوماسيين من 15 دولة عضو في مجلس الأمن، بزعيمة ميانمار الفعلية أونج سان سوتشي والقائد الاعلى للجيش مين اونج هلاينج في العاصمة نابيتيو اليوم الاثنين.



وذكرت وكالة الانباء الألمانية ان من المقرر أن يزور الوفد أحد مراكز العودة إلى الوطن في ولاية راكين الغربية في ميانمار يوم غد الثلاثاء.



وكان تم الإبلاغ عن انتهاكات من بينها القتل والاغتصاب وإشعال الحرائق من قبل قوات الأمن في الولاية خلال حملة القمع التي بدأت في أعقاب هجمات من متشددي الروهينغيا في أغسطس 2017، وقال خبراء الأمم المتحدة إنها ترقى إلى الإبادة الجماعية.



و.ش



بنا 0459 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/30 - 04 : 08 AM