مطالعات الصحف في البحرين

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2018/04/30 - 56 : 07 AM
المنامة في 30 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالته يزور القيادة العام لقوة الدفاع .. الملك: رفع الكفاءة والاستعداد لأي تحديات تهدد منطقتنا.
/سمو رئيس الوزراء يستقبل السفير الايطالي ويعرب عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين.
/سمو رئيس الوزراء يستقبل السفير التركي الجديد ويشيد بما تشهده العلاقات البحرينية التركية من نماء وتقدم.
/سمو رئيس الوزراء يستقبل السفير الياباني الجديد ويشدد على اهتمام الحكومة بارتقاء التعاون والتنسيق مع اليابان.
/سمو رئيس الوزراء يستقبل عددا من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين.
/ولي العهد لطلاب برنامج منح سموه: طلابنا يعكسون صورة مشرفة للبحرين داخل المؤسسات الأكاديمـية العالمية.
/خلال استقبال سموه السفير الياباني: ولي العهد يؤكد الحرص على تعزيز أطر التعاون بين البلدين.
/سمو ولي العهد يشيد بتطور ونمو العلاقات البحرينية الصينية.
/القائد العام يرعى حفل تكريم مجموعة قوة الواجب العملياتي الخاص /17 المشاركة في عملية إعادة الأمل.
/وزير الديوان الملكي يشيد بمتانة وتميز العلاقات البحرينية الإماراتية.
/وزير التربية يفتتح برنامج تدريب المدربين في ريادة الأعمال.
/وزيرة الصحة: ومواصلة العمل لضمان استمرار المسيرة التنموية في مملكة البحرين.
/الزراعة تؤكد خلو البحرين من أي وباء يهدد الثروة الحيوانية.
/«الأشغال» تصدر رخصة بناء جامع المهزع بالتعاون مع «العدل».
/"الشورى" يقر قانون الافلاس ويرفعه لمصادقة جلالة الملك.
/«الخارجية» تطلق مشروع التحول الرقمي لقواعد البنية التحتية للاتصالات الموحدة.
/السعودية تطالب بـ«تحسين» الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة على إيران.
/رجل أمن قطري يكشف معلومات مرعبة عن حمد بن خليفة وحمد بن جاسم.
/معارك دامية بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور.
/الرئيس الفلبيني يعلن حظرا «دائما» على إرسال العمالة إلى الكويت.
/تحطم طائرة نقل ليبية قرب حقل نفطي.
/زعيم كوريا الشمالية يعلن موقفا إيجابيا تجاه اليابان.
/امريكا: طهران اكب راع للإرهاب.
و.ش
بنا 0450 جمت 30/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/30 - 56 : 07 AM