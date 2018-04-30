مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 30 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالته يزور القيادة العام لقوة الدفاع .. الملك: رفع الكفاءة والاستعداد لأي تحديات تهدد منطقتنا.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل السفير الايطالي ويعرب عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل السفير التركي الجديد ويشيد بما تشهده العلاقات البحرينية التركية من نماء وتقدم.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل السفير الياباني الجديد ويشدد على اهتمام الحكومة بارتقاء التعاون والتنسيق مع اليابان.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل عددا من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين.

/ولي العهد لطلاب برنامج منح سموه: طلابنا يعكسون صورة مشرفة للبحرين داخل المؤسسات الأكاديمـية العالمية.

/خلال استقبال سموه السفير الياباني: ولي العهد يؤكد الحرص على تعزيز أطر التعاون بين البلدين.

/سمو ولي العهد يشيد بتطور ونمو العلاقات البحرينية الصينية.

/القائد العام يرعى حفل تكريم مجموعة قوة الواجب العملياتي الخاص /17 المشاركة في عملية إعادة الأمل.

/وزير الديوان الملكي يشيد بمتانة وتميز العلاقات البحرينية الإماراتية.

/وزير التربية يفتتح برنامج تدريب المدربين في ريادة الأعمال.

/وزيرة الصحة: ومواصلة العمل لضمان استمرار المسيرة التنموية في مملكة البحرين.

/الزراعة تؤكد خلو البحرين من أي وباء يهدد الثروة الحيوانية.

/«الأشغال» تصدر رخصة بناء جامع المهزع بالتعاون مع «العدل».

/"الشورى" يقر قانون الافلاس ويرفعه لمصادقة جلالة الملك.

/«الخارجية» تطلق مشروع التحول الرقمي لقواعد البنية التحتية للاتصالات الموحدة.

/السعودية تطالب بـ«تحسين» الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة على إيران.

/رجل أمن قطري يكشف معلومات مرعبة عن حمد بن خليفة وحمد بن جاسم.

/معارك دامية بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور.

/الرئيس الفلبيني يعلن حظرا «دائما» على إرسال العمالة إلى الكويت.

/تحطم طائرة نقل ليبية قرب حقل نفطي.

/زعيم كوريا الشمالية يعلن موقفا إيجابيا تجاه اليابان.

/امريكا: طهران اكب راع للإرهاب.







و.ش



بنا 0450 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/30 - 56 : 07 AM