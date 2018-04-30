كبير دبلوماسي الصين يزور كوريا الشمالية الاربعاء بيجين في 30 أبريل /بنا/اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن وانغ يي كبير مسؤولي الشؤون الخارجية في الحكومة الصينية سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع.

وقال لو كان المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للخارجية الصينية أنه من المقرر ان يقوم وانغ بهذه الزيارة يومي الأربعاء والخميس القادمين.



وتأتي هذه الزيارة بعد تزايد الآمال الأسبوع الماضي بحدوث انفراجة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية بعد اجتماع تاريخي بين الزعيمين الكوري الشمالي كيم جونج أون والكوري الجنوبي مون جيه إن تعهدا خلاله بنزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية.



س.ي



بنا 0256 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/30 - 07 : 06 AM