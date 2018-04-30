أنباء عن مقتل اكثر من 30 من القوات السورية والايرانية في القصف الصاروخي دمشق في 30 ابريل /بنا/ ذكرت مصادر في المعارضة السورية أن القصف الصاروخي الذي طال مواقع في محافظة حماة ليل امس الأحد تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر قوات النظام السوري وجنود إيرانيين .



وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية " انه تم رصد عبر أجهزة اللاسلكي اتصالات تابعة لقوات النظام السوري تفيد بمقتل أكثر من 30 عنصراً وإصابة أكثر من 50 آخرين من القوات السورية والايرانية في القصف الذي طال مركز نهر البارد في ريف حماة العربي واللواء 47 التابع للجيش السوري غرب حماة".



وكان مصدر عسكري سوري قد اعلن ليل امس الأحد عن تعرض مواقع عسكرية سورية لقصف صاروخي .





س.ي



بنا 0024 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/04/30 - 54 : 05 AM