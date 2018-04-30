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وزيرة الداخلية البريطانية تقدم استقالتها ورئيسة الوزراء تقبلها
2018/04/30 - 48 : 01 AM
لندن في 30 ابريل/بنا/ قدّمت وزيرة الداخلية البريطانية امبير رود استقالتها الى رئيسة الوزراء تيريزا ماي حسب ما اعلن مكتب رئيسة الوزراء .

وقال متحدث باسم المكتب الليلة الماضية ان رئيسة الوزراء قبلت استقالة وزيرة الداخلية.

وتعرضت رود لانتقادات منذ ايام عدة على خلفية العديد من القضايا المتعلقة بالهجرة وبسبب أسلوب معاملتها لبعض المقيمين في بريطانيا منذ فترة طويلة من منطقة الكاريبي والذين تم وصفهم بطريق الخطأ على أنهم مهاجرون غير شرعيين .

س.ي

بنا 2210 جمت 29/04/2018


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/04/30 - 48 : 01 AM
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