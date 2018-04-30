قصف صاروخي على قواعد عسكرية سورية يعتقد انه هجوم لطائرات اسرائيلية

دمشق في 30 ابريل /بنا/ اعلن مصدر عسكري في جيش النظام السوري امس الأحد إن صواريخ أصابت في الساعة العاشرة والنصف ليلا عدة قواعد عسكرية في ريف حماة وحلب حسب ما بثته وكالة الانباء السورية والتلفزيون الحكومي.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر إعلامية وصفتها بالمقربة من قوات النظام السورية إن " طائرات حربية يُعتقد أنها إسرائيلية استهدف مساء امس الأحد مركز نهر البارد 60 كيلومترا شمال غرب محافظة حماة وهو مقر للقوات الإيرانية ".



وأكدت المصادر للوكالة أن عدة انفجارات وقعت في اللواء 47 التابع للجيش السوري بالإضافة إلى استهداف موقع آخر في منطقة تقسيس قرب ساحل غرب محافظة حماة".





س.ي



بنا 2159 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/30 - 47 : 01 AM