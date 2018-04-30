استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال على الحدود مع غزة

غزة في 30 ابريل/بنا/ استشهد ثلاثة فلسطينيين واصيب رابع برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة في حادثين منفصلين .



وزعم جيش الاحتلال في بيان اصدره ليلة امس إنه في الحادث الأول حاول رجلان التسلل إلى إسرائيل من جنوب قطاع غزة وأطلق الجنود النار وقتلوا أحدهما وأصيب الآخر .



وفي الحادث الثاني ألقى اثنان من الفلسطينيين زعم الاحتلال انهما تمكنا من عبور السياج الحدودي والقيا مواد متفجرة على جنود الاحتلال فاطلقوا النار عليهما وقتلوهما.



وكان جيش الاحتلال قد قتل ثلاثة فلسطينيين يوم الجمعة الماضي وجرح 200 بطلقات نارية أطلقها جنوده في حين توفي فلسطيني رابع متأثرا بجروحه أمس السبت.





س.ي



بنا 2131 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/04/30 - 45 : 01 AM