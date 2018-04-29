معالي وزير الداخلية يرفع أخلص التهاني والتبريكات لجلالة الملك بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الأول ببطولة شمال الولايات المتحدة للرجل الحديدي المنامة في 29 أبريل/ بنا / رفع الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه ، أخلص التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك لشئون الشباب والأعمال الخيرية ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ، بالمركز الأول ببطولة شمال الولايات المتحدة الأمريكية للآيرون مان التي أقيمت بولاية تكساس، في فئة XC تحت 49 سنة، بعد أن أكمل سموه السباق بزمن وقدره 9 ساعات و6 دقائق ، موضحا أن هذا الإنجاز الرياضي العالمي الكبير والذي سيسجله التاريخ البحريني والعربي بأحرف من نور ، يؤكد حجم الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها سموه ويعكس في الوقت ذاته رعاية جلالة الملك ، حفظه الله ، للرياضة والرياضيين ودعم شباب الوطن وكافة أبنائه.





كما هنأ معالي الوزير، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهذا الإنجاز الوطني والعالمي المتميز في إطار النهضة الرياضية التي تشهدها البلاد في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، حفظه الله ورعاه ، حيث جاء هذا الفوز وسط مشاركة أكثر من 3 آلاف متسابق ، انعكاسا لهذا الدعم ومواصلة لمسيرة العطاء للوطن.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1940 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/04/29 - 43 : 10 PM