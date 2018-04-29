الكويت تؤكد حرصها على علاقات الصداقة التاريخية مع الفلبين الكويت في 29 ابريل / بنا / اكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الاحد أن دولة الكويت تشارك رئيس جمهورية الفلبين الحرص على علاقات الصداقة

التاريخية بين البلدين مشددة على حرصها على رعاية وحماية وسلامة وحفظ حقوق كافة المقيمين على ارضها ومنهم الجالية الفلبينية في اطار قوانين العمل المعمول بها في

دولة الكويت.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن الجارالله في معرض رد وزارة الخارجية الكويتية على المؤتمر الصحفي للرئيس الفلبيني الذي عقده صباح اليوم "ان الكويت تشارك فخامة الرئيس الحرص على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والسعي المشترك لتعزيزها وتوطيدها مستذكرا موقف جمهورية الفلبين الداعم لدولة الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم.

واكد الجارالله حرص دولة الكويت على رعاية وحماية وسلامة وحفظ حقوق كافة المقيمين على ارضها ومن ضمنهم الجالية الفلبينية وذلك في اطار قوانين العمل المعمول بها في دولة الكويت والتي حظيت باشادة دولية واسعة من قبل الوكالات وهيئات حقوق الانسان العالمية مقدرا الدور الذي تقوم به الجالية الفلبينية في مختلف قطاعات الدولة ومساهماتها وكفاءتها والتي هي محل ترحيب واشادة في دولة الكويت.

واكد الجارالله تمسك الكويت برفضها القاطع لاي تجاوز او تطاول على سيادتها او قوانينها مشيرا الى ان موقفها سيكون حاسما دائما في مواجهة هذا التطاول.

واوضح الجارالله استعداد دولة الكويت للتعاون مع الفلبين للنظر في السبل الكفيلة في حل كافة القضايا العالقة والخاصة بالعمالة الفلبينية بما فيها مسألة 800 مواطن فلبيني متواجدين في مراكز الايواء اضافة الى مسائل اخرى عالقة".

واختتم الجارالله تصريحه بالاعراب عن قناعته بان ما يربط البلدين من علاقات صداقة تاريخية كفيل بتجاوز هذا الظرف الاستثنائي متطلعا للعمل على الانطلاق بالعلاقات بين البلدين الى افاق ارحب تحقق مصالحهما المشتركة وتعزز التعاون بينهما".





ع ذ



بنا 1852 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/29 - 57 : 09 PM