الجامعة الملكية للبنات تنظم ورشة عمل حول الأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة ويست فيرجينيا الأميركية المنامة في 29 أبريل/ بنا / في ضوء موافقة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، اجتمع اكثر من 50 من الخبراء والعاملين في مجال الأمن السيبراني لحضور ورشة عمل حول إدارة ضمان الأمن السيبراني والتي تحتضنها وترعاها الجامعة الملكية للبنات في الفترة ما بين 29 – 30 أبريل 2018 في حرمها الجامعي الكائن بمنطقة الرفاع الغربي وذلك بالتعاون مع جامعة ويست فيرجينيا الأميركية وبمشاركة أكثر من 17 جهة من مختلف القطاعات الخاصة والجهات الحكومية.







وافتتح الفعالية سعادة السيد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وذلك بحضور رئيس الجامعة الملكية للبنات البروفيسور مازن جمعة والسيد خالد الدوسري ممثل مجلس الإدارة والأمناء بالجامعة، ورئيس جامعة البحرين البروفيسور رياض حمزة إلى جانب عدد من الخبراء في مجال الأمن السيبراني.



وفي كلمته، أشار القائد إلى أهمية الأمن السيبراني كونه ضمن أحد المبادرات الرئيسية في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات السلكية واللاسلكية المعنية بتحديد الخطط الاستراتيجية للحكومة والسياسات العامة في قطاع الاتصالات بمملكة البحرين، وأضاف أنه بناءً على توجيهات وقيادة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات نائب رئيس مجلس الوزراء، ودعم الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي تركز على مختلف المبادرات بما فيها حماية البنية التحتية الوطنية الحرجة، وإنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي، وتطوير نظام بيئي آمن للأمن السيبراني وغيرها من المبادرات، وختم حديثه متطلعاً إلى نتائج الورشة التي من شأنها أن تخلق تفاعلاُ بين أصحاب الصناعة والوسط الأكاديمي لجذب أفضل العقول في مجال الأمن السيبراني وللبقاء متقدمين بخطوة في هذا المجال مع الإدراك لخطورة التهديد الذي نواجهه في هذا المجال.



وصرّح البروفيسور مازن جمعة بأن هذه الورشة تأتي كأحدى ثمار جهود الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الجامعة الملكية للبنات وجامعة ويست فيرجينيا الأميركية وفي إطار سعي الجامعة الدائم لخلق الفرص من أجل التطوير المهني في مختلف المجالات ويتمثل ذلك في الفعاليات والمؤتمرات التي أقامتها الجامعة مؤخراً في مجال تمكين المرأة والمجال الإداري والمهني وآخرها هذه الورشة التي تتناول الأمن السيبراني او بما يعرف بالأمن السحابي.



وعبَرت الدكتورة فيرجينيا كليست وهي المحاضر الرئيس في ورش العمل ورئيسة قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة ويست فيرجينيا الأميركية عن سعادتها لتقديم الورشة بقولها " أتينا من جامعة ويست فيرجينيا في أمريكا لتقديم ورشة حول إدارة ضمان الأمن السيبراني وطرق الحماية من البرمجيات الخبيثة إضافة إلى تطبيق عمليات التشفير، وتهدف الورشة بالدرجة الأولى إلى حماية الأنظمة في قطاع الأعمال حيث يقدر صرف الأفراد في مجال الأمن السيبراني التجاري بما يقارب 75 مليار دولار سنوياً".



ويشارك في الورشة أكثر من 50 شخصاّ من مختلف القطاعات والجهات الحكومية أبرزها وزارة الداخلية والحرس الوطني وبابكو وجامعة البحرين وبيت التمويل الكويتي وعدد من البنوك والشركات.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1753 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/04/29 - 00 : 09 PM