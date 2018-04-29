إغلاق المزاد الإلكتروني للوحات السيارات ببيع 20 لوحة المنامة في 29 أبريل/ بنا / أقفل مساء اليوم المزاد الإلكتروني على الأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة، من الفئة الجديدة الذي نظمته شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات، والذي شمل المزايدة على 20 رقمًا مميزًا.







وبلغ إجمالي دخل المزاد 57,950 دينار، وبلغ إجمالي عدد المزايدات 1,470 في حين بلغ إجمالي عدد المزايدين 73 ، وإجمالي عدد المتابعين 4862.



والجدير بالذكر أن مجموع ما تم تحصيله من المزادات الإلكترونية والتي تم تنظيمها في فترات متقاربة بالإضافة الى البيع المباشر للأرقام بأسعار ثابتة بلغ ما يقارب 1.9 مليون دينار من أكثر من 2,840 رقم. كما يتابع المزادات الالكترونية عبر تطبيق العربية للمزادات وموقعها الإلكتروني 65,000 متابع وسجلت المزادات الالكترونية أكثر من 42,000 مزايدة من أكثر من 1,470 مزايد.



وانطلاقًا من أهداف شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات في إتاحة الفرصة أمام الجميع في اقتناء المميز من أرقام لوحات السيارات الخاصة حيث تستمر الشركتان في طرح الأرقام المميزة بأسعار ثابتة حتى نفاد الأرقام المطروحة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للعربية للمزاداتhttp://www.arabian.auction أو التطبيق الخاص على الهواتف الذكية Arabian Auction.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1750 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/04/29 - 57 : 08 PM