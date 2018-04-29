وزير المواصلات والاتصالات لـ(بنــا): دعم حكومي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات ولتحول إلى الاقتصاد الرقمي المنامة في 29 أبريل/ بنا / أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال أحمد على دعم الحكومة لقطاع الاستثمار القائم على التكنلوجيا بما يساهم في تحول اقتصاد البلاد نحو الاقتصاد الرقمي، معربا في الوقت ذاته عن تطلعه في أن تساهم العقول البحرينية في خلق منتجات تقنية ورقمية تساهم في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.



جاء ذلك في تصريح له على هامش الفعالية التي نظمتها شركة مجموعة ديجيتال مي القابضة (دايم) بمناسبة الاحتفال السنوي الأول لدايم البحرين وتدشين دايم العالمية واختيار البحرين ليكون المقر الرئيسي للشركة. علما بأن للشركة مكاتب في اهم الاسواق الدولية مثل لندن وهونغ كونج والفلبين.



وقال : " إن مملكة البحرين تحتضن هذه المشاريع والشركات التي تعتمد على التكنلوجيا، وتعتمد استراتيجيتنا على أن نخلق اقتصادا قائما على المعرفة وما يعرف اليوم بالإعلام الرقمي والاقتصاد ونمو الاقتصاد الرقمي. مشيرا الى ان وجود هذه الشركات والاستثمارات من خارج البحرين في البحرين بلا شك سيساهم في الإسراع بوتيرة انتقال اقتصاد البحرين إلى اقتصاد قائم على المعرفة".



وأعرب عن أمله في أن تساهم الموارد البشرية البحرينية في خلق التكنولوجيا في المستقبل، قائلا:" اليوم عرضت علينا (دايم البحرين) منتجا جديدا ونتمنى في المستقبل أن تساهم في الموارد البشرية البحرينية في خلق التكنولوجيا والتقنيات الرقمية ، لاسيما وأننا في البحرين من أكثر الناس استخداما للتكنولوجيا ونأمل أن نساهم في ابتكارها، وفي ظل وجود الشركات ذات الاختصاص في المملكة سنحقق طموحنا".



من جهته، أشار رئيس مجلس ادارة المجموعة السيد عبدالله بن سالم بصفر إلى أن اختيارهم مملكة البحرين للإنطلاق بدايم البحرين ودايم العالمية وذلك لما لمسوه في البحرين من ريادة في تقبل التقنيات والتوسع فيها والرغبة في التوجه إلى الاقتصاد الرقمي.



وقال:" نأمل أن نرى مملكة البحرين وهي تنتقل نقلة نوعية من أداء الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد رقمي ينمو ويفوق أداءه المعدلات العالمية. البحرين سباقة في تقبل التقنيات والتوسع في مجال الاستثمار في التقنيات الرقمية، وهذا ما دفعنا إلى الانطلاق من البحرين لتكون الشركة بحرينية خليجية".



وأضاف:" إن شركات التقنيات لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة ولكنها تتطلب عقولا جبارة، وقد وجدناها في البحرين من خلال البحرينيين الذين تم تعيينهم بالشركة. وناقشنا مع سعادة وزير المواصلات والاتصالات إمكانية نقل التقنيات وتصنيعها من البحرين وعدم الاكتفاء باستقطاب التقنيات فقط".



كتبت- رشا الإبراهيم









م.ا.ب/ع ذ



بنا 1748 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/04/29 - 50 : 08 PM