المجلس الأعلى للصحة يهنئ سمو رئيس الوزراء بمناسبة الإشادة السامية من مدير منظمة الصحة العالمية‎ المنامة في 29 ابريل / بنا / أعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وبالنيابة عن كافة أعضاء المجلس ومنتسبي القطاع الصحي في المملكة عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بمناسبة الإشادة السامية التي حظى بها سموه عبر الرسالة الذي تلقاها من سعادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبيريسوس.







ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة بما تضمنته رسالة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من معانٍ عظيمة مقرونة بالتقدير والاعتزاز، لما يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من إجراءات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.



وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ القطاع الصحي يفخر بالشهادة الدولية من رئيس منظمة الصحة العالمية والتي تأتي تقديراً وعرفاناً من العالم بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على مدى عشرات السنين.



وأضاف : " أنّ الحكومة الموقرة تمضي قدماً في تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة، ومن بين أهم الخطوات إقرار الخطة الوطنية للصحة 2016 – 2025، التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، وما تضمنته هذه الخطة من سياسات ومبادرات من أبرزها مشروع الضمان الصحي الوطني، مما يدل على أن مملكة البحرين تتجه نحو التوجه والالتزام الدولي لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الغاية 3-8 من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التغطية الشاملة للجميع".



وأوضح معالي الفريق الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تستمر بوضع وتطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، وذلك لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة، وعادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين.



وتضمن برنامج عمل الحكومة عدداً من الأولويات في مجال الارتقاء بالخدمات الصحية، إذ يتم العمل على عشرات المبادرات المهمة، ومن بينها: تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية وترويج أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات السكان من خلال برامج وطنية توعوية وتطوير مختبرات الصحة العامة، وتحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة.



كما تقوم الحكومة بتنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى تسهيل عملية الحصول على العلاج، والاستمرار في تنفيذ مشروع (I-Seha) وذلك لتوفير نظام معلومات صحية شامل يخدم البحرين في القطاعين الخاص والعام، ويوفر المعلومات الطبية لكل مقدمي الخدمة من خلال ملف طبي إلكتروني واحد لكل مواطن أو مقيم مما يوحد مسار العلاج الطبي لكل شخص، واستحداث سياسات وإجراءات سلامة المرضى ومراجعتها، بناء على مبادرات السلامة لمنظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز ثقافة سلامة المرضى في مختلف المرافق الصحية والعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.



وتحقيقاً لاستدامة الخدمات الصحية تعمل حكومة مملكة البحرين على تنفيذ مشروع الضمان الصحي الوطني الذي نتأمل صدوره في الفترة القريبة المقبلة والذي يمثل نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين، والذي سيساهم في توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية.



وعلى صعيد حوكمة القطاع الصحي أوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة بأنّ الحكومة الموقرة قامت بمراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بترخيص المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتلك المتعلقة بتحفيز استثمار القطاع الخاص و تنظيم عملية الترخيص لمؤسسات الرعاية الصحية والمراكز الصيدلية وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حيث ساهمت هذه الجهود في تفعيل الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1633 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 94 اخر تحديث : 2018/04/29 - 43 : 07 PM