رئيس مجلس الأوقاف السنية يستقبل الحائز على الجائزة الأولى في فرع القارئ المجود في مسابقة القارئ العالمي المنامة في 29 ابريل / بنا / استقبل سعادة الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، الشيخ القارئ علي صلاح عمر إمام جامع صلاح الدين بالرفاع والحائز على الجائزة الأولى في فرع القارئ المجود في مسابقة القارئ العالمي الذي أقامته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمشاركة واسعة من مقرئين من مختلف دول العالم.







وأثنى الدكتور الهاجري على جهود القارئ الكبيرة في ما آتاه الله من صوت حسن وأداء مميز جعل منه قارئا متميزا بحصوله على أكثر من مركز متقدم في مختلف مسابقات القرآن العالمية كان آخرها بالجمهورية الروسية، ورفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل.



كما وجه الهاجري القارئ إلى استحضار إخلاص النية لله، وتكريس إبداعه وفنه في تدريب النشء على تجويد كتاب الله تعالى والعناية به، كما أثنى على الدور الكبير لمعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والقائمين على المسابقة، والتي ظهرت بالمستوى اللائق والتنظيم الكبير الذي جعل للمسابقة صيتا واسعا على مستوى دول العالم.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1607 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 102 اخر تحديث : 2018/04/29 - 12 : 07 PM