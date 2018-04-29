تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.. وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تصدر رخصة بناء جامع المهزع المنامة في 29 ابريل / بنا / تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببناء جامع المهزع ليكون معلما دينيا وتعليميا، أصدرت وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رخصة بناء الجامع وذلك بالتنسيق والتعاون وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف.







وبهذه المناسبة قال المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني: "إن التوجيه الكريم الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببناء الجامع بشكل يحفظ له مكانته التاريخية ودوره الديني يعكس ويترجم حرص سموه حفظه الله على الاستمرار في تطوير واعادة بناء واعمار المساجد والجوامع ودور العبادة في مختلف مناطق المملكة، واستمرار الدعم الكبير الذي توفره الحكومة الموقرة لدور العبادة بما يمكنها من القيام بدورها ورسالتها الدينية".



وأضاف خلف أنه فور صدور توجيهات سموه عملت الوزارة من خلال أمانة العاصمة على وضع الامر موضع التنفيذ وذلك من خلال اصدار رخصة بناء الجامع والذي يشكل اضافة نوعية للمعالم الدينية والتاريخية في مملكة البحرين.



واوضح الوزير في تصريحه ان وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ستعمل على تسخير كافة الامكانيات والموارد لدعم تنفيذ هذا المشروع ليرجع هذا الصرح معلما إسلاميا متميزا مترجما تاريخ المملكة الحضري والديني ونهضتها التعليمية والعمرانية.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1605 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/04/29 - 08 : 07 PM