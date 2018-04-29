رئيس مجلس الشورى يهنئ جلالة الملك المفدى بفوز سمو الشيخ ناصر ضمن منافسات سباق شمال الولايات المتحدة الأمريكية للرجل الحديدي المنامة في 29 ابريل / بنا / رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الأول ولقب السباق فئة XC تحت 49 سنة ضمن منافسات سباق شمال الولايات المتحدة الأمريكية للرجل الحديدي، لافتًا معاليه إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لما يتصف به سموه من عزم وإصرار على تحقيق النتائج الإيجابية المشرفة، ورفع علم مملكة البحرين في المنافسات الرياضية الدولية.



وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن هذا الإنجاز الرياضي الكبير، يؤكد ما تحظى به الحركة الرياضية والشبابية في المملكة من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه .



كما هنأ معالي رئيس مجلس الشورى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة تحقيق سموه للمركز الأول ولقب السباق على فئة XC تحت 49 سنة ضمن منافسات سباق شمال الولايات المتحدة الأمريكية للرجل الحديدي، والتي أقيمت في ولاية تكساس، وسط مشاركة أكثر من 3 آلاف متسابق ومتسابقة.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1502 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/29 - 08 : 06 PM