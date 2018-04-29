وكيل الشؤون الإسلامية يستقبل السفير المغربي ويشيد بما يربط البلدين من علاقات وما يجمعهما من مشتركات اصيلة المنامة في 29 ابريل / بنا / أشاد فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، سواء على مستوى القادة أو الشعبين الشقيقين.



جاء ذلك خلال استقبال المفتاح لسفير المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين سعادة السيد أحمد رشيد خطابي، الذي أكد أن ما يربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية أكبر من أن تصفه الكلمات والعبارات، حيث تزداد العلاقات بين البلدين قوة بما يجمعهما من مشتركات أصيلة بين الشعبين الشقيقين.



من جانبه أكد وكيل الشؤون الإسلامية على أن حرص القيادتين في البلدين الشقيقين على تعزيز هذه العلاقات واضح في كافة المحافل واللقاءات والمشاريع المشتركة، مضيفاً بأن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، تؤكد دوماً حرصها على ترسيخ قوة العلاقات الأخوية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



وقال المفتاح إن المملكة المغربية تفخر بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله سليل بيت النبوة الطاهر، لافتاً إلى أن هذه الأسرة الهاشمية الكريمة أولت الأمور الدينية إهتماماً بالغاً رسخ مسيرة المؤسسات العاملة في مجال الشؤون الدينية والإسلامية واكسبها تميزاً فريداً على مستوى العالم الإسلامي.



وأوضح المفتاح أن الوزارة تستضيف خلال شهر رمضان المبارك عدداً من العلماء والقراء من المملكة المغربية الشقيقة للمشاركة في برنامج الوعظ والإرشاد الذي تنظمه إدارة الشؤون الدينية، وبرنامج تراويح الذي تنظمه إدارة شؤون القرآن الكريم في مختلف مساجد وجوامع المملكة خلال الشهر الفضيل.



هذا وسيشارك وكيل الشؤون الإسلامية بمعية فضيلة الشيخ عدنان القطان قاضي محكمة التمييز الشرعية في الدروس الحسنية المنيفة التي ستُقام بالمملكة المغربية الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك، بحضور أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أيده الله ورعاه، وبمشاركة عدد غفير من علماء الفكر والشريعة من مختلف دول العالم العربي والإسلامي.



وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وكذلك لتبادل الخبرات في مجال العلوم الشرعية والشؤون الإسلامية، وعلى وجه الخصوص الاستفادة من تجربة المملكة المغربية في نشر وتأصيل مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله.



الجدير بالذكر أن الدروس الحسنية تُعتبر سُنة حميدة انفردت وتميزت بها المملكة المغربية في شهر رمضان، على باقي دول العالم العربي والإسلامي ؛ بحيث أصبح القصر الملكي الهاشمي بالرباط جامعة علمية رائدة، يتم دعوة العلماء والفقهاء والمفكرين والباحثين لإلقاء دروسهم من خلالها حول قضايا وهموم الأمة الإسلامية ومشاكلها، وفق منهجية علمية تتسم بالحكمة والوسطية والاعتدال والانفتاح في الطرح والمعالجة، وجاء تنظيم الدروس الحسنية الرمضانية المنيفة نهجاً معبراً لمكانة العلماء والفقهاء في تحصين الساحة الفكرية للأمة الإسلامية، والإسهام في رُقي وتقدم الفكر الحضاري الإسلامي، وتتميز الدروس الحسنية بمجموعة من الدروس والمحاضرات العلمية المنهجية المحكّمة، من قِبل علماء من المغرب ومن شتى أقطار العالم العربي والإسلامي في حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية أيده الله وبحضور الوزراء والوجهاء ومسؤولي الدولة وعدد كبير من الضيوف والعلماء من جميع الأقطار، وتحمل هذه الدروس والمحاضرات التي يتفرد بها المغرب الشقيق اسم الأسرة الهاشمية الحسنية الشريفة، وهذه عادة وسنة حميدة سارت عليها المملكة المغربية منذ عقود من الزمان حتى أصبحت معلماً دينياً ومنهجاً حضارياً وموئلاً يفد إليه العلماء من جميع أصقاع العالم للاستفادة من هذا المعين الفياض.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1500 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/29 - 06 : 06 PM