سمو رئيس الوزراء يستقبل السفير الايطالي ويعرب عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تطور وتفاهم المنامة في 29 ابريل / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم السيد دومينيكو بيلاتو، سفير جمهورية ايطاليا الصديقة لدى مملكة البحرين، حيث بحث سموه معه مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.



وخلال اللقاء، أعرب سموه عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية ايطاليا الصديقة من تطور وتفاهم وتنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا الاقليمية والدولية، وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تنمية أواصر التعاون المثمر مع جمهورية ايطاليا الصديقة في مختلف المجالات، في ظل ما يجمع بين البلدين والشعبين الصديقين من روابط قوية واحترام متبادل.



ونوه سمو رئيس الوزراء إلى أهمية بذل مزيد من الجهد الذي يهم في إحراز تقدم أكثر في العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يلبي المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وأكد سموه أن مملكة البحرين وجمهورية ايطاليا الصديقة تمتلكان العديد من المقومات التي يمكن أن تشكل فرصا واعدة لتطوير واقع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



وأشار سموه إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص بالبلدين في إقامة استثمارات مشتركة في العديد من المجالات التي من شأنها الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي إلى مستويات جديدة تخدم المصالح المشتركة.



من جانبه، أعرب السفير الايطالي عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بتطوير علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية ايطاليا، معربا عن بالغ اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نماء في شتى القطاعات، مشيدا بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف المجالات.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1427 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/29 - 30 : 05 PM