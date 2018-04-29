سمو رئيس الوزراء يستقبل السفير الياباني الجديد ويشدد على اهتمام الحكومة بارتقاء التعاون والتنسيق مع اليابان المنامة في 29 ابريل / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة السيد هيديكي ايتو سفير اليابان لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكة.



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين واليابان تشتركان في توجهاتهما نحو المزيد من التطور والتنمية، معربا سموه عن حرص مملكة البحرين على فتح مجالات جديدة من التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع اليابان بما يدعم توجهات مملكة البحرين ونظرتها التنموية التي تستهدف مجالات الاقتصاد والصناعة والاستثمار.



واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع السفير الياباني مسار علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين واليابان، حيث شدد سموه على اهتمام الحكومة بالارتقاء بآفاق التعاون والتنسيق مع اليابان في مختلف المجالات، منوها سموه بالمراحل المتطورة التي وصل إليها مستوى التعاون البحريني الياباني في المجالات المختلفة والحرص المشترك على تنمية مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.



وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتطور العلاقات البحرينية اليابانية وبتنامي التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، مؤكدا سموه سعي مملكة البحرين الدائم لترقية التعاون بين البلدين والوصول به الى الأفق التي تحقق التطلعات المشتركة.



كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جهته أكد السفير الياباني أن حكومة بلاده تنظر بإعجاب للإنجازات التي حققتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتي حققت الريادة لمملكة البحرين في مجالات عدة، وأشاد سموه بالطفرة التنموية التي تمر بها مملكة البحرين في ظل ما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1422 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/29 - 27 : 05 PM