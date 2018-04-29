سمو رئيس الوزراء يستقبل عددا من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين المنامة في 29 ابريل / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وعددا من المسؤولين بالمملكة.



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تسير بخطى ثابتة باتجاه المزيد من التنمية والتطوير التي تطال مختلف المجالات والأصعدة، لافتا سموه إلى أن المواطن البحريني في قلب التنمية ومحورها وهي تنطلق به ومن أجله ، وجهود الحكومة متواصلة نحو الدفع بخطوات التقدم بالشكل الذي يجعل الجانب الخدمي المتصل بالمواطن في المستويات التي تحقق طموحاته وتطلعاته.



الى ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، أن ما يبديه أبناء البحرين من التفاف حول وطنهم وقيادتهم في كافة الظروف، لهو خير تأكيد على ما يتمتعون به من إحساس وطني عال وإدراك لأبعاد ما تمر به المنطقة من تحديات، وقال سموه: إن أهل البحرين معروفون بمحبة الأخر ومشاعر المودة والألفة مستوطنة في نفوسهم، وعلينا أن نكون يدًا واحدة في صون وحدتنا الوطنية والحفاظ على ما تحقق من منجزات في مختلف القطاعات".



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1421 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/29 - 26 : 05 PM