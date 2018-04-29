سمو رئيس الوزراء يستقبل السفير التركي الجديد ويشيد بما تشهده العلاقات البحرينية التركية من نماء وتقدم المنامة في 29 ابريل / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم السيد كمال ديميرجيلر سفير جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين، الذي تسلم مهام عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة مؤخرا.



وخلال اللقاء، هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سفير جمهورية تركيا بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنياً سموه له التوفيق في أداء مهمته الدبلوماسية بالشكل الذي يعزز من أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين.



وأشاد سموه بما تشهده العلاقات البحرينية التركية من نماء وتقدم في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



وأكد سموه أن المسار المتقدم للتعاون الثنائي بين البلدين يجسد ما يربط بينهما من علاقات قوية ترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة.



وشدد سموه على ضرورة تفعيل ما يربط بين البلدين الصديقين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في كل ما من شأنه أن يسهم في تطوير ميزان التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية لدى البلدين على الأصعدة كافة.



وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون الذي يرتقي بأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات جديدة تعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.



من جانبه، أعرب سفير جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم واهتمام سموه بكل ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون القائم بين البلدين الصديقين في شتى القطاعات.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1419 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/29 - 23 : 05 PM