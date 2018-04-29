سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يقيم مأدبة غداء تكريما للسفير الاماراتي الجديد‎ المنامة في 29 ابريل / بنا / أقام سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء وذلك تكريما لسمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيين سموه سفيراً لبلاده في المملكة، حضرها عدد من أصحاب السمو والمعالي افراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة.

وقد رحب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بسمو الشيخ سلطان بن حمدان، مشيداً سموه بالعلاقات التاريخية البحرينية الإماراتية المتميزة ، معرباً سموه عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق هذه العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على توثيقها وتطويرها في مختلف المجالات والتي تمثل نموذجاً طيباً للعلاقات القائمة على أفق واسع من التعاون الثنائي وتطابق الرؤى على أسس ثابتة رسخها الآباء والأجداد ولاتزال سمة للتواصل المستمر والعمل الثنائي، مؤكداً سموه للسفير بأنه سيلقى كل الدعم والمساندة من قبل الحكومة وكافة أجهزتها من أجل تسهيل مهام عمله من أجل مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.



من جانبه، أعرب سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على ما لقيه من حفاوة وترحيب مؤكداً أنه سيسعى إلى ترجمة تطلعات قيادتي البلدين بتعزيز وتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة والتي ترتكز على قاعدة صلبة من وشائج القربي والمصير المشترك.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1418 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/29 - 22 : 05 PM