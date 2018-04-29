الأمانة العامة لمجلس التعاون تستضيف مؤتمر "تطوير المفهوم والتخطيط الأول لتمرين درع الجزيرة المشترك العاشر" الرياض في 29 أبريل / بنا / عقد اليوم الأحد في مبني الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤتمر تطوير المفهوم والتخطيط الأول لتمرين درع الجزيرة المشترك العاشر بمشاركة وفود من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.



بدأ المؤتمر بكلمة لرئيس الاجتماع اللواء الركن منصور الزهراني من القوات المسلحة السعودية، حيث رحب بالمشاركين ونقل لهم تحيات رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السعودية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي.





وقال إن هذا المؤتمر يأتي في طور الإعداد والتخطيط لتمرين درع الجزيرة المشترك العاشر بالتزامن مع تنفيذ تمرين رماح الخليج الجوي والتمرين البحري "إتحاد 19"، المزمع عقدهما في المملكة العربية السعودية بين القوات المسلحة بدول المجلس، حيث تهدف هذه التمارين إلى زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية والترابط والتجانس بين القوات المشاركة.



وحث المشاركين خلال الاجتماع على بذل المزيد من الجهود للتخطيط لهذا التمرين لتحقيق ما تصبو إليه القوات المسلحة الخليجية من تقدم وتطور في مجال التكامل الدفاعي فيما بينها.



ثم تحدث رئيس وفد الشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدم طيار بحري خالد حمود الساعدي الذي نقل للمشاركين تحيات الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، وقال إن الشؤون العسكرية حريصة علي التنسيق والإعداد لمثل هذه الاجتماعات التي تعقد بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون وإن تمارين درع الجزيرة المشتركة تعتبر من التمارين المهمة في مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك .



حضر الاجتماع وفد من القيادة العسكرية الموحدة ووفد من قوات درع الجزيرة المشتركة.



ن.ف/ع ع



بنا 1352 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/29 - 56 : 04 PM