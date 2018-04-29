"شرطة المحرق" تطلع وفد السفارة الأمريكية على تجربتها في خدمة المجتمع المنامة في 29 أبريل/ بنا /أطلع العميد فواز حسن الحسن مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، وفدا من السفارة الأمريكية على تجربة المديرية في مجال خدمة المجتمع، منوها إلى أن عددا من الموضوعات، منها مفهوم عمل شرطة خدمة المجتمع، مواصفات خدمات الشرطة، منطلقات وواجبات شرطة خدمة المجتمع والخدمات النوعية والشراكة المجتمعية. كما تم خلال اللقاء، بحث الدور الفعال لشرطة خدمة المجتمع في تخفيف التوتر وضغوطات الحياة وتحقيق الشراكة المجتمعية.



من جهته، عبر وفد السفارة الأمريكية عن تقديره للتجربة التي تقدمها مديرية شرطة محافظة المحرق ، معرباً عن الاستعداد لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين الصديقين.



ن.ف/ع ذ



بنا 1349 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/29 - 55 : 04 PM