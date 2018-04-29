مركز أوريجين للتدريب يعلن عن إقامة دورة تدريبية بعنوان "الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال" المنامة في 29 ابريل / بنا / أعلنت الاستاذة صفاء عبدالغني مدير العلاقات العامة بمجموعة أوريجين – عن عزم مركز أوريجين للتدريب إقامة دورة تدريبية بعنوان "الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال" وذلك خلال الفترة من 7 لغاية 9 مايو القادم.



وأوضحت الأستاذة صفاء ان الدورة ستقدمها المدربة والخبيرة البريطانية السيدة كايتي كينج حيث تهدف الدورة الى تعريف المشاركين فيها حول الوظائف المختلفة التي تؤديها الروبوتات الحديثة في سوق العمل وتأثيرها على كافة مناحي الحياة ، وكيفية الاستفادة منها لتطوير المهارات ورفع مستوى الانتاجية في المؤسسة .

واضافت مدير العلاقات العامة بمجموعة أوريجين ان الدورة تهدف كذلك الى نشر الوعي والثقافة بشكل أكثر لدى المشاركين حول عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات الوظائف الجديدة التي لم يتم اكتشافها بعد في معظم الصناعات.





خ.ب/ع ذ



بنا 1347 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/29 - 11 : 05 PM