ضباط جدد يؤدون القسم أمام معالي وزير الداخلية‎ المنامة في 29 ابريل / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، عددا من الضباط الجدد، والذين قاموا بأداء القسم أمام معاليه، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.



وقد هنأ معالي الوزير، الضباط بالتحاقهم بالخدمة في وزارة الداخلية، ووجههم إلى ضرورة العمل بكفاءة وإخلاص من أجل خدمة الوطن.

حضر أداء القسم ، قائد خفر السواحل ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني وقائد طيران الشرطة.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1302 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/04/29 - 29 : 04 PM