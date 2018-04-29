مصدر مسؤول: مشاركة العاهل المغربي في القمة الأولى حول حوض الكونغو تجسيد للبعد التضامني العميق مع القارة الإفريقية برازافيل في 29 ابريل / بنا / يشارك العاهل المغربي الملك محمد السادس، في القمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات حول لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، المنعقدة حاليا بالعاصمة الكونغولية "برازافيل"، كضيف شرف.



وقد استحدثت هذه الآلية المالية الرئيسية بمبادرة من العاهل المغربي، خلال القمة العالمية للمناخ المنعقدة في نوفمبر 2016 بمدينة مراكش المغربية.



وذكر مصدر مغربي مسؤول، ان "هذه المبادرة تجسد البعد التضامني العميق والراسخ للمملكة المغربية في نطاق سياسته المتجددة مع قارته الإفريقية، وإرادته القوية ضمن الرؤية الملكية الإستراتيجية لتحقيق إقلاع حقيقي لهذه القارة، اعتمادا على قدراتها الذاتية والاستغلال الأمثل لمؤهلاتها الاقتصادية والطبيعة والبشرية، وضمان تنمية شاملة ومستدامة لتحسين أوضاع الإنسان الإفريقي والحفاظ على التوازن والتنوع الطبيعي وخاصة في المناطق المهددة بسبب ما تواجهه من معضلات بيئية، كالتصحر وتراجع المساحات الغابوية وسوء استغلال المياه، علما ان حوض الكونغو يعتبر ثان أكبر حوض في العالم".



وقال المصدر ان "هذه المبادرة الملكية الخلاقة والطموحة، تعزز المقاربة الإيكولوجية للتدبير المندمج للنسيج الغابوي والمياه بالحوض المذكور، بما ينعكس إيجابا على تحقيق تحول جذري في نمط الإنتاج الاقتصادي والمعيشي الذي يعتمد تقليديا، بصفة خاصة، على الاستغلال الغابوي، وذلك من خلال توفير البنيات التحتية الضرورية بما فيها الموانئ ومسارات الملاحة وتطوير الأنظمة المائية، فضلا عن النهوض بالسياحة البيئية ومعالجة النفايات الملوثة للمياه، على أن يشمل برنامج "الصندوق الأزرق لحوض الكونغو" 12 دولة إفريقية".



وبالموازاة مع مشاركة ملك المغرب في هذا المؤتمر المتعدد الأطراف الأول من نوعه، سيقوم بزيارة "عمل وصداقة" لجمهورية الكونغو تتميز بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون القطاعي بين البلدين.



ع ع



بنا 1135 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 107 اخر تحديث : 2018/04/29 - 39 : 02 PM