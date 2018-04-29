الخارجية الكويتية تؤكد موقفها الثابت تجاه حل نزاع الصحراء في إطار سيادة المغرب الكويت في 29 ابريل / بنا / أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية التزام دولة الكويت بموقفها الثابت والمبدئي بوحدة التراب المغربي وأهمية حل النزاع في الصحراء في إطار السيادة المغربية.



وشدد المصدر في تصريح نقلته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، على أن الموقف الكويتي لم ولن يتغير تجاه هذه المسألة وأن مسمى الصحراء المغربية هو المعتمد في الخطاب السياسي للسياسة الخارجية الكويتية مدللا على ذلك بتأييد دولة الكويت للقرار 2414 الذي صدر يوم الجمعة عن مجلس الأمن الدولي.





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بنا 1057 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/29 - 02 : 02 PM